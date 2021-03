Windows 10 : l'Auto HDR en preview

Avec la publication d'une build 21337 de Windows 10 Insider Preview (canal Dev), Microsoft annonce le test d'une fonctionnalité Auto HDR déjà connue avec les consoles de jeu Xbox Series X et Xbox Series S. Son propos est d'apporter un traitement HDR (High Dynamic Range) de l'image à des jeux initialement sortis en SDR (Standard Dynamic Range).

Avec moniteur compatible HDR, cette possibilité sur PC s'adresse à des jeux DirectX 11 ou DirectX12. Microsoft évoque une activation automatique du traitement HDR pour plus d'un millier de titres, tout en soulignant qu'il s'agit d'une préversion.

L'Auto HDR avec Windows 10 pourra donc faire pour le moment défaut avec quelques jeux de premier plan et sujet à des bugs. Pour forcer l'activation de la fonctionnalité, cela peut se faire dans les paramètres d'affichage comme expliqué dans ce billet de blog.

Afin de donner une idée du rendu attendu pour la qualité visuelle avec l'élargissement de la plage de luminosité et des couleurs affichées, un exemple est donné avec le jeu Gear 5 et via une comparaison pour la luminance (SDR, Auto HDR et traitement HDR natif) :



" Bien que l'implémentation de l'Auto HDR nécessite une certaine puissance de calcul du GPU, nous ne pensons pas qu'elle ait un impact significatif sur votre expérience jeu ", écrit Microsoft. Une consommation de ressources GPU qui serait donc minime.

En plus de l'Auto HDR

Outre l'Auto HDR, la nouvelle build de Windows 10 Insider Preview est l'occasion de proposer des améliorations pour les bureaux virtuels, dont un arrière-plan personnalisé pour chacun d'entre eux et la possibilité de les réorganiser en modifiant leur position par glisser-déposer.



L'interface utilisateur de l'Explorateur de fichiers continue d'évoluer et profite d'un mode d'affichage compact. L'application Notepad bénéficie par ailleurs désormais d'une mise à jour via le Microsoft Store, et donc décorrélée des mises à jour du système d'exploitation.