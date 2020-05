Windows 10 : ça bug du côté du moteur de recherche

Les mises à jour de Windows 10 se suivent et se ressemblent : toutes truffées de bugs plus ou moins gênants et amenant perpétuellement des correctifs ajoutant de nouvelles séries de problèmes...

C'est ainsi à nouveau le cas de la dernière mise à jour déployée par Microsoft qui entraine des problèmes au niveau du moteur de recherche de Windows 10.

Plusieurs utilisateurs rapportent ainsi sur Reddit que le moteur de recherche intégré se met à planter aléatoirement en affichant le message " trop de temps à charger". Très rapidement, c'est bien la mise à jour KB4550945 qui est pointée du doigt.

Heureusement, il est possible de corriger le tir soi-même en attendant un nouveau correctif officiel.

Pour ce faire, il faut réaliser un clic droit sur l'icône Windows, de démarrer une invite de commande en mode administrateur puis de renseigner la ligne DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth avant de valider avec entrée.

Rien de très compliqué ni même de très grave au regard des précédents problèmes rencontrés au gré des mises à jour...