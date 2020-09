Comment installer Windows 10 directement depuis le cloud ?

Depuis sa dernière mise à jour, Windows 10 permet à ses utilisateurs de réinstaller l’OS depuis le cloud en effectuant le téléchargement d’une nouvelle copie de Windows 10. Découvrez comment procéder pour réinstaller l’OS sur votre machine depuis le cloud.

Pourquoi réinstaller son OS ?

Cette option a été intégrée dans les paramètres de remise à zéro de Windows suite à de nombreuses demandes pour divers bugs ou problèmes de mise à jour. Elle permet de restaurer un ordinateur avec la dernière version fiable de W10 en téléchargement directement depuis le cloud. Il est bien entendu possible de conserver l’ensemble de ses documents, attention toutefois des erreurs peuvent toujours se produire, il convient donc mieux d’effectuer une sauvegarde manuelle de ses documents personnels avant de réaliser l’opération.



Comment réinstaller Windows 10 ?

1. Allez dans les Paramètres de Windows 10

Cliquez sur le menu Démarrer et sélectionnez les Paramètres de Windows 10 par un simple clic sur l’icône à l’image d’une pièce de mécanique.

2. Ouvrez le menu de Récupération de Windows

Il vous faudra ensuite cliquer sur la section Mises à jour et sécurité et sélectionner le menu Récupération, puis réinitialiser ce PC et cliquer sur le bouton Commencer.

3. Lancez le processus de récupération

Avant de lancer la récupération, Windows va vous demander si vous souhaitez conserver vos fichiers ou tout supprimer. Choisissez l’option que vous souhaitez, une nouvelle fenêtre s’ouvre, choisissez “Téléchargement dans le cloud” puis suivant. Une page s’ouvre pour vous informer que la réinitialisation va s'effectuer, il ne vous restera plus qu’à cliquer sur le bouton Réinitialiser pour lancer l’opération.

Votre PC risque d’effectuer plusieurs redémarrages qui sont tout à fait normaux, veillez à ne pas éteindre votre machine avant l’installation complète de l’OS pour éviter les mauvaises surprises.