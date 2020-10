Windows 10 : une configuration initiale en fonction de l'utilisation

Microsoft réfléchit à une étape supplémentaire lors de la première configuration de Windows 10. Peut-être de quoi mettre prochainement en avant ses applications et services en fonction des cas d'usage d'un appareil.

Dans le cadre d'un test auprès de certains Windows Insiders avec une préversion de Windows 10 dans le canal Dev, Microsoft ajoute un nouvel écran lors d'une première configuration du système d'exploitation.

Selon Microsoft, un tel écran a pour but d'aider à mieux comprendre comment l'utilisateur compte avoir recours à sa machine, et pour ainsi permettre une personnalisation en fonction des cas d'usage. Jeu vidéo, famille, créativité, travail scolaire, divertissement et productivité sont parmi les options proposées.

Il s'agit toutefois d'une phase d'expérimentation et de telles options ne seront pas nécessairement les mêmes pour les Windows Insiders concernés. Qui plus est, l'écran de personnalisation de l'appareil peut être zappé.



Le cas échéant, Microsoft va collecter quelques nouvelles données et des suggestions pour des applications et services seront faites pendant la procédure de configuration initiale. C'est du moins ce qui est prévu à l'avenir.

Uniquement pour les entreprises, Microsoft teste également la possibilité de modifier les associations de fichiers par utilisateur ou par appareil. Les administrateurs pourront alors définir les applications qui ouvriront automatiquement différents types de fichiers ou liens.