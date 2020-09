Windows 10 aura droit à DirectStorage comme la Xbox Series X

C'est l'une des technologies introduites avec la Xbox Series X. L'API DirectStorage pourra également être exploitée sur PC Windows 10 avec disque NVMe pour la réduction des temps de chargement de jeux et plus.

Avec sa console de jeu Xbox Series X de nouvelle génération, Microsoft introduit la Xbox Velocity Architecture comprenant divers éléments pour l'amélioration du chargement et de l'expérience de jeu. Parmi ces éléments, il y a une interface de programmation DirectStorage pour DirectX qui est un framework pour la programmation de jeux (et applications multimédia).

Cette nouvelle API doit offrir aux développeurs un contrôle plus fin pour les opérations d'entrées-sorties et la gestion des données dans les jeux. Un accès de bas niveau pour tirer pleinement parti des performances I/O brutes du matériel.

De quoi escompter une quasi-élimination des temps de chargement et des transferts véritablement rapides avec un apport pour des jeux toujours plus détaillés. Microsoft confirme que cette technologie va être proposée avec Windows 10 sur PC.

Après DirectX 12 Ultimate (dans Windows 10 version 2004) pour la technologie de rendu, Microsoft fait ainsi miroiter des " temps de chargement considérablement réduits et des mondes virtuels plus étendus et plus détaillés que jamais. "

Ce n'est toutefois pas pour tout de suite et l'objectif est de proposer l'année prochaine aux développeurs de jeux une préversion de DirectStorage. La technologie nécessitera un disque SSD NVMe permettant de profiter d'une bande passante élevée, sachant que Microsoft précise un support de DirectStorage seulement sur certains systèmes avec disques NVMe.

À défaut de prise en charge de DirectStorage, Microsoft indique que les jeux fonctionneront " aussi bien qu'ils l'ont toujours fait. "

Microsoft ajoute qu'en utilisant DirectStorage, les jeux peuvent exploiter les " meilleures technologies de décompression " afin de permettre le traitement par le processeur graphique pour le rendu. L'API DirectStorage est conçue de manière à " maximiser les performances du disque NVMe jusqu'au GPU. "