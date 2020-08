Windows 10 : la gestion des disques depuis l'application Paramètres

Avec Windows 10, Microsoft a accentué la migration d'outils classiques du Panneau de Configuration pour les découvrir sous une apparence plus moderne en lien avec l'application Paramètres. Souvent évoquée, la disparition du Panneau de Configuration n'est toutefois pas encore effective.

C'est dans cet esprit qu'avec une build de Windows 10 Insider Preview, l'outil de gestion des disques (diskmgmt.msc) connaît une adaptation pour une expérience qui est donc dite plus moderne. Cet utilitaire (notamment pour créer et formater des partitions) est accessible depuis les paramètres du système et pour le stockage.

" Cette expérience moderne a été conçue avec l'accessibilité à l'esprit. Elle offre également une meilleure intégration avec des fonctionnalités telles que les espaces de stockage et la page des paramètres de stockage ", écrit Microsoft.



Pour autant, l'heure est surtout au recueil des commentaires des Windows Insiders et l'outil classique demeure disponible. La question est de savoir si Microsoft va un jour finir par réussir une bascule complète des outils classiques ? Le cas échéant, certaines vieilles habitudes devront être abandonnées (pas toujours simple...).