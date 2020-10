Windows 10 : vers une refonte du design de l'interface pour 2021 ?

Au cours de ces dernières années, l'interface de Windows 10 a sensiblement évolué. Cette évolution se fait toutefois à la marge, comme par exemple avec la récente version 20H2 dont le déploiement grand public a débuté.

Selon Windows Central, Microsoft prépare ce qui serait à ce jour la plus grosse refonte de l'interface utilisateur de Windows 10. Ce travail se ferait sous l'égide d'un projet au nom de code Sun Valley et toucherait à la fois le menu Démarrer, la barre des tâches, le Centre de notifications, l'Explorateur de fichiers.



Ce sont des éléments de première importance pour Windows 10. Ils bénéficieraient du travail fait avec Windows 10X et c'est somme toute logique si Microsoft veut préserver de la cohérence entre les déclinaisons de ses systèmes d'exploitation. Il est probable qu'il y aura une adaptation en fonction des cas d'usage.

Il y a encore peu d'indices sur ce que préparait Microsoft, et on ne s'aventurera pas à parler d'une révolution en sommeil. D'autant qu'il faudra concilier avec l'utilisation de Windows 10 dans les entreprises et un aspect de productivité à conserver. Néanmoins, un choix pourrait être donné avec la possibilité d'opter ou non pour l'interface remaniée avec certaines fonctionnalités.

D'après une documentation interne consultée par Windows Central, il est évoqué un projet pour revigorer et moderniser l'expérience du bureau Windows. Un résultat pourrait aboutir avec la mise à jour 21H2 au deuxième semestre 2021.

ZDNet corrobore l'existence d'un projet au nom de code Sun Valley qui serait en lien avec un projet Windows 10++. Mais ce ne sont que des noms de code...