Windows 10 : Microsoft donne un coup de jeune aux icônes pour Sun Valley

Microsoft continue à faire un peu de ménage dans Windows tout en préparant l'arrivée de Sun Valley et l'on découvre ainsi l'évolution des icônes de l'OS.

Les membres du programme Windows Insiders ont repéré du changement dans les icônes de la bêta de Windows 10 Sun Valley.

Après plusieurs années à conserver d'anciennes icônes parfois devenues inutiles ou désuètes, Microsoft a choisi d'offrir un lifting à ces dernieres pour mieux les intégrer à la nouvelle version de son système.

Il faut dire qu'au fil des versions, et ce, depuis Windows Vista, Microsoft permet une migration simplifiée d'un OS à l'autre, sans réinstallation complète. Une certaine base de données reste ainsi commune aux différents systèmes et les design se chevauchent chez les utilisateurs.

Actuellement, Windows 10 n'affiche pas franchement d'unité et conserve ainsi des icônes datées qui ne participent pas vraiment à sa propre identité. Microsoft souhaite moderniser un peu l'ensemble et afficher un OS avec sa propre patte graphique. Même si les changements repérés restent modestes, on reconnait que certaines icônes avaient vraiment besoin d'un petit coup de jeune.