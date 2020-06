Windows 10 : Microsoft Edge Chromium en installation automatique

S'appuyant sur une base Chromium, le nouveau navigateur Microsoft Edge a fait ses débuts en version stable en janvier dernier sur Windows et macOS. Hormis le cas spécifique des Windows Insiders, les utilisateurs de Windows 10 devaient jusqu'à présent procéder à un téléchargement manuel.

Avec les mises à jour KB4541301, KB4541302 et KB4559309, les utilisateurs de Windows 10 dans ses versions 1803 à 1909 (et 2004) profitent désormais d'une disponibilité et d'une installation automatique via Windows Update.

Cette installation automatique a pour conséquence de prendre la place de l'ancien Microsoft Edge (base EdgeHTML), tout en opérant une migration des paramètres et favoris. Par la suite, un intérêt est que le nouveau Microsoft Edge profite des mises à jour à la manière des navigateurs Chromium.

Avec quelques nouveautés à venir ultérieurement, Microsoft avait annoncé un tel déploiement au cours des prochaines semaines à l'occasion de sa conférence Build 2020. Le but est une mise à niveau de tous les appareils Windows 10, à l'exclusion des éditions Entreprise et Éducation.

Rappelons que sur l'ordinateur, il est également prévu une version Linux de Microsoft Edge Chromium. Sa date de disponibilité n'est toutefois pas connue.