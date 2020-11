Windows 10 : Microsoft fait une pause dans les mises à jour mensuelles

Bien évidemment, le mois de décembre prochain ne fera pas exception à l'Update Tuesday avec ses mises à jour de sécurité pour Windows 10. Par contre, les mises à jour mensuelles proposées en preview par Microsoft seront absentes.

De telles mises à jour arrivent traditionnellement les semaines qui suivent l'Update Tuesday. Notamment diffusées via Windows Update, elles sont clairement étiquetées en tant que preview (préversion) et sont facultatives.



Ces mises à jour mensuelles en preview ne concernent pas le domaine de la sécurité informatique. Le propos est de permettre à des utilisateurs de télécharger de manière proactive (après recherche manuelle dans Windows Update) et de tester en amont de futures mises à jour grand public.

L'initiative s'adresse en particulier aux professionnels et administrateurs. Ils peuvent préparer et anticiper de futurs déploiements, et identifier des problèmes.

Une pause habituelle, mais pas toujours

Si Microsoft a décidé de faire une pause en décembre, elle est simplement justifiée par une accalmie de fin d'année et pour la période des vacances. Le retour à la normale des opérations est prévu dès janvier 2021 avec la publication des mises à jour de sécurité.

Cette année 2020, c'est aussi la pandémie de coronavirus qui aura été à l'origine de quelques chamboulements dans le rythme des mises à jour mensuelles de Microsoft… toujours hors deuxième mardi du mois comme rendez-vous de sécurité.