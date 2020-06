Windows 10 : le nouveau menu démarrer se montre un peu plus

Microsoft dévoile un peu plus sa nouvelle version du menu démarrer à destination de Windows 10 ainsi que son nouveau thème graphique.

Microsoft prépare une refonte graphique pour Windows 10 et en marge des icônes, le menu démarrer sera profondément modifié.

Critiqué pour son manque de visibilité, le menu démarrer de Windows 10 n'est pas vraiment une réussite... Microsoft a bien pris en compte les remarques des utilisateurs et souhaite changer la donne en faisant disparaitre certains choix réalisés depuis Windows 8 pour revenir à un menu plus clair et fonctionnel.

Par ailleurs, Microsoft prépare une refonte graphique de Windows 10 avec pour objectif de donner une nouvelle identité visuelle à son OS, et de fait, le menu démarrer suivra les codes choisis pour s'intégrer parfaitement à l'ensemble.

Microsoft a donc partagé quelques clichés de son travail, et l'on peut ainsi voir que les tuiles intégrées au menu démarrer sont à la fois moins nombreuses et mieux organisées. Le fond de chaque tuile s'adapte au thème choisi (clair ou sombre) et seule l'icône de l'application est mise en valeur.

On ne sait actuellement pas quand Microsoft déploiera ses nouveaux thèmes, mais la marque pourrait choisir une mise à jour majeure pour les proposer.