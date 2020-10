Windows 10 et applications Office (PWA) : Microsoft stoppe l'installation insidieuse

Depuis quelques jours, des utilisateurs de Windows 10 ont rapporté une installation cavalière d'applications Office. Sous la forme de Progressive Web Apps (PWA), elles sont installées de manière automatique à leur insu.

Microsoft plaide le bug et a fini par mettre de telles installations en pause, selon une information obtenue par The Verge.

D'après les explications fournies par Microsoft, il y a eu un imbroglio avec les vignettes d'applications web d'Office épinglées dans le Menu Démarrer de Windows 10. Ces vignettes - ou raccourcis - sont uniquement présentes si les applications natives ne sont pas installées.

Dans le cadre d'une mise à jour de Microsoft Edge, de tels raccourcis ont été transformés en PWA qui sont gérées par le navigateur lui-même et prennent l'apparence d'applications à part enitère.

Malgré, les quelques explications données et le bug, The Verge reste perplexe sur la question du redémarrage du PC qui avait été constaté, des raccourcis qui lancent Microsoft Edge sans respecter le choix du navigateur par défaut qui est autre.



Rappelons qu'en se connectant sur office.com et un utilisant une application Office en ligne, il est possible avec Microsoft Edge d'installer un site en tant qu'application. La procédure passe par le menu du navigateur et Applications. De quoi par exemple retrouver Word en tant que PWA.