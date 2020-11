Windows 10 : Microsoft œuvre à l'obsolesence du Panneau de Configuration

De plus en plus discret, le Panneau de Configuration de Windows 10 tire doucement sa révérence. Une situation qui pourrait s'accélérer.

Depuis les débuts de Windows 10 en 2015, on prête à Microsoft l'intention de tuer le Panneau de Configuration au profit de l'application Paramètres plus moderne. Cette intention peut se justifier par un toilettage du code et éviter d'avoir deux implémentations distinctes. Une complexité susceptible d'augmenter l'utilisation des ressources.

Une telle idée ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux utilisateurs qui ont des habitudes biens ancrées depuis les versions précédentes du système d'exploitation. Sans compter que le Panneau de Configuration donne le sentiment de permettre une utilisation plus avancée.



Quoi qu'il en soit, c'est finalement par petites touches que Microsoft semble organiser le retrait en douceur du Panneau de Configuration. Avec une version stable de Windows 10 (20H2), un dernier exemple en date est la bascule de l'information sur l'ordinateur dans l'application Paramètres.

Seule l'application Paramètres aura un intérêt ?

Ainsi, la catégorie Système du Panneau de Configuration renvoie quasiment dans son ensemble à la fameuse application. Selon le constat de Windows Latest avec des préversions de Windows 10, ce type de situation va se généraliser.

Un même genre de renvoi se retrouverait pour le menu " Programme et fonctionnalités " du Panneau de Configuration vers la gestion des applications et fonctionnalités de l'application Paramètres. D'autres menus pourraient suivre le même chemin.

Bientôt la fin d'une époque ? Pour ceux qui n'ont pas connu les heures de gloire du Panneau de Configuration, il n'y aura pas de véritablement chamboulement.