Windows 10 : la version 1909 sur plus de 15% des PC équipés

Depuis la publication de la version 1909 de Windows 10, AdDuplex n'avait pas mis à jour ses chiffres. C'est désormais chose faite pour apprendre que la part d'utilisation de la version 1909 de Windows 10 dépasse 15 %.

Comme à chaque fois, ce sont des chiffres à prendre avec un certain recul. En date du 27 janvier 2020, ils sont tirés d'un échantillon de 90 000 ordinateurs équipés de Windows 10. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex.

AdDuplex est pour rappel une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

La part d'utilisation de la version 1903 de Windows 10 est de 53,4 % et il s'agit donc de la version la plus représentée. Les mises à jour 1903 et 1909 - ou autrement dit les mises à jour de fonctionnalité de 2019 - comptent à elles deux pour plus de deux tiers des PC exécutant Windows 10.



AdDuplex partage également des données sur la famille Surface d'appareils de Microsoft. Parmi les produits lancés au cours de l'automne 2019, la part d'utilisation de Surface Pro 7 est de 5,05 %, 0,54 % pour Surface Pro X (embarquant une puce ARM Microsoft SQ1 en codéveloppement avec Qualcomm) et 1,42 % pour Surface Laptop 3.