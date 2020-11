Windows 10 : la refonte graphique de 2021 se dévoile

Microsoft a prévu de donner un petit coup de jeune à Windows 10 l'année prochaine avec une refonte totale du thème graphique de son OS.

Une refonte qui s'annonce comme importante et qui fait déjà l'objet de quelques fuites. Des visuels laissent ainsi entrevoir des fenêtres aux bordures arrondies et des couleurs légèrement différentes pour une ambiance plus moderne.

Sans tomber dans des changements extrêmes, les modifications restent dans l'esprit de Windows 10... Mais ces clichés sont en réalité des concepts proposés par Microsoft il y a quelque temps déjà. On peut donc s'attendre à des changements un peu plus prononcés d'ici la fin d'année prochaine même si l'objectif n'est pas de trop bousculer les utilisateurs.