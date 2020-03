Windows 10 et télémétrie : Microsoft fait des changements… à la marge

Avec la build 19577 de la préversion de Windows 10, Microsoft opère des modifications concernant les données de diagnostic que les Windows Insiders vont commencer à voir apparaître. Ces données de diagnostic envoyées à Microsoft font plus communément référence à la télémétrie.

La version actuelle de Windows 10 fait la distinction dans les paramètres entre ce qui est dit de base et complet. Prochainement, la distinction sera plus explicite. Il s'agira ainsi des données de diagnostic requises et des données de diagnostic optionnelles.

Les données de diagnostic requises - ou autrement dit obligatoires - concernent les données de télémétrie nécessaires pour le bon fonctionnement des produits et services, ainsi que dans une optique de sécurité.

À titre d'exemple, les mots clés d'une requête de recherche, l'adresse IP, le type et la version de l'appareil pour la connectivité aux services cloud et les correctifs de sécurité, les données de diagnostic pour la détection de problèmes.

Les paramètres actuels pour les données de diagnostic

Pour les particuliers, il s'agira donc surtout d'un changement au niveau des noms attribués. Par ailleurs, il ne s'agira plus de choisir entre les deux paramètres, mais d'activer ou pas l'envoi de données de diagnostic optionnelles (informations sur des sites consultés, utilisation d'applications et fonctionnalités, rapport d'activité et complet d'erreurs…).

Au demeurant subtiles, les modifications ne devraient être effectives qu'à partir de la prochaine mise à jour d'automne de Windows 10 (pas la version printanière alias version 2004). Pour les professionnels faisant le choix d'envoyer des données de diagnostic optionnelles, Microsoft proposera des paramètres de politique de groupe plus granulaires pour la configuration des données collectées au sein d'une entreprise.

Sur ce dernier point, des détails seront prochainement publiés. En attendant, Microsoft renvoie vers son rapport de confidentialité pour éclairer sur ses pratiques en matière de collecte de données. Rappelons en outre que Microsoft propose une visionneuse pour afficher les données de diagnostic.