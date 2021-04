Windows 10 : le devenir de Timeline en question

La synchronisation entre les appareils pour les activités figurant dans Timeline ne sera bientôt plus d'actualité avec un compte Microsoft.

Apparue dans la version 1803 de Windows 10, la fonctionnalité Timeline (ou Chronologie) se retrouve au niveau de la barre des tâches. Elle permet d'afficher des tâches afin de consulter les applications en cours d'exécution, ainsi qu'un historique d'activités antérieures. Un affichage visuel et avec synchronisation.

Dans le cadre de la publication d'une build 21359 de Windows 10 Insider Preview, Microsoft indique que si l'historique des activités est synchronisé sur les appareils via un compte Microsoft, il ne sera plus possible d'ajouter de nouvelles activités dans Timeline.

Cette évolution sera effective à compte de juin 2021. Elle ne concernera par contre pas les comptes AAD (Azure Active Directory), ce qui laisse supposer un traitement différent à attendre pour les entreprises.

Pas de disparition de Timeline

" Pour afficher l'historique web, Edge et d'autres navigateurs ont la possibilité de revenir sur les activités web récentes. Vous pouvez également afficher les fichiers récemment utilisés en utilisant OneDrive et Office ", ajoute Microsoft, en précisant par ailleurs que Timeline et tout l'historique en local des activités restent toujours sur Windows 10.

Cette précision a été ultérieure à la première publication du billet de blog de Microsoft qui laissait supposer une disparition pure et simple de Timeline. Ce ne sera donc finalement pas le cas, mais avec tout de même un sérieux coup de canif au niveau de son intérêt pour les particuliers qui devront se contenter de l'historique en local.

Le problème pour Timeline est sans doute un manque d'applications ayant suivi pour sa prise en charge.