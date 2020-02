Windows Update avec des pilotes en mises à jour optionnelles

Microsoft déploie du changement pour Windows Update et les mises à jour optionnelles pour les pilotes avec Windows 10.

Avec Windows 10, Windows Update doit pouvoir gérer les pilotes nécessitant une mise à jour, sans la nécessité de passer par le gestionnaire de périphériques pour l'utilisateur. Un lien pour des mises à jour optionnelles doit faire son apparition.

Microsoft a annoncé cette semaine le déploiement dans la page des paramètres pour Windows Update de la zone dédiée pour de telles nouvelles mises à jour optionnelles. Elle permettra d'aiguiller les utilisateurs directement vers les pilotes.

En cliquant sur le lien des mises à jour optionnelles, un utilisateur pourra avoir accès à la liste des pilotes optionnels et mises à jour afin de les installer si souhaité.



Dans le cadre du déploiement, Microsoft ajoute permettre aux développeurs de définir leurs pilotes comme étant automatiques ou manuels. C'est en fonction qu'ils apparaîtront pour l'utilisateur comme des mises à jour optionnelles ou non.

Microsoft estime que tout cela va contribuer pour ses clients à l'obtention des pilotes les plus fiables et plus rapidement. Les changements seront a priori visibles avec la version 2004 de Windows 10 (20H1).