Windows 10 alerte si votre appareil n'est pas prêt pour la version 2004

C'est finalement toujours la même histoire avec une grosse mise à jour de Windows 10. Mieux vaut être patient et ne pas forcer les choses.

Le déploiement de la version 2004 de Windows 10 (ou mise à jour de mai 2020) a officiellement débuté la semaine dernière. Il est progressif avec dans un premier temps une limitation aux appareils exécutant les versions 1903 et 1909 de Windows 10 pour lesquels une recherche manuelle des mises à jour est effectuée via Windows Update.

Dans l'absolu, une tentative de " passage en force " demeure possible en téléchargeant l'outil de mise à jour habituel et en récupérant l'image ISO idoine. D'éventuels blocages peuvent toutefois surgir et la prudence est comme souvent de rigueur.

Si les algorithmes de Microsoft estiment qu'un appareil n'est pas encore prêt pour cette mise à jour ou plutôt que cette dernière a encore quelques soucis de compatibilité à résoudre, un message d'avertissement est affiché le cas échéant après une recherche des mises à jour avec Windows Update.



Selon The Verge, qui publie une capture d'un tel message (ci-dessus), Microsoft empêcherait actuellement " un grand nombre d'appareils " de passer à la version 2004 de Windows 10, y compris pour des appareils Surface.

Encore une fois, la patience est ici bonne conseillère et une consultation des problèmes de compatibilité est proposée dans un tableau de bord en ligne. À suivre pour connaître l'évolution de certains soucis et les solutions apportées.