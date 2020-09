Windows 10 version 2004 : la part d'utilisation décolle

D'après les chiffres compilés par AdDuplex au 27 août 2020, la part d'utilisation de la version 2004 de Windows 10 est de 24,1 % sur les PC équipés de ce système d'exploitation.

Les statistiques sont issues d'un échantillon de près de 150 000 ordinateurs avec Windows 10. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex qui est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

" La May 2020 Update (2004) est désormais sur plus de 24 % des PC Windows 10. La part de Windows 10 version 2004 a plus que doublé en un mois ", écrit AdDuplex. La progression en juillet avait été timide. Elle a été beaucoup plus notable en août.

La part d'utilisation de la version 1909 est de 35,8 %, tandis que celle de la version 1903 est de 33,5 %.

Fin juillet, Microsoft avait indiqué le début d'une nouvelle phase dans le déploiement de Windows 10 version 2004. Elle est manifestement d'ampleur et en corrélation avec la résolution de bugs bloquants.