Windows 10 : le sous-système Linux dans l'Explorateur de fichiers

Après WSL2 et son noyau Linux complet, Microsoft devrait doter Windows 10 d'un accès aux fichiers Linux directement depuis l'Explorateur de fichiers.

WSL (Windows Subsystem for Linux) est une couche de compatibilité qui permet l'exécution native d'outils et distributions Linux sur Windows 10.

Dans la prochaine mise à jour majeure de Windows 10, une deuxième itération de WSL s'appuiera sur un noyau Linux complet exécuté dans une machine virtuelle légère basée sur Hyper-V, au lieu d'une émulation d'API du noyau Linux sur le noyau NT.

Pour ce noyau Linux complet avec WSL2, les mises à jour seront proposées via Windows Update. Depuis Windows 10 version 1903, il était déjà possible d'accéder aux fichiers Linux. Ce sera prochainement encore plus simple avec une intégration de l'accès dans l'Explorateur de fichiers.



Il s'agit pour le moment d'un test dans le cadre d'une préversion de Windows 10. Il a débuté avec la build 19603 de Windows 10 Insider Preview et ainsi a priori pour la mise à jour automnale de Windows 10.

Dans un tout autre registre, cette build 19603 est également l'occasion pour Microsoft de tester une évolution de l'Assistant de stockage avec des recommandations de nettoyage qui seront faites concernant des fichiers à supprimer.

Ils seront réunis sur une même page avec comme actuellement les fichiers temporaires, les applications et fonctionnalités inutilisées ou indésirables, ainsi que les fichiers récents, de grande taille, les copies de fichiers synchronisés dans le cloud...