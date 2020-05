Windows 10 avec le support direct des applications graphiques Linux

Les applications Linux avec interface graphique sont prévues sur Windows 10 via WSL 2. Auparavant, il y aura le support de l'accélération matérielle du GPU pour Windows Subsystem for Linux.

Windows Subsystem for Linux - alias WSL - est une couche de compatibilité qui permet l'exécution native d'outils et distributions Linux sur Windows 10.

Avec la version 2004 de Windows 10, WSL 2 va s'appuyer sur un noyau Linux complet exécuté dans une machine virtuelle légère basée sur Hyper-V et non plus une émulation d'API du noyau Linux sur le noyau NT.

Les performances seront ainsi accrues avec une plus grande rapidité. Toutefois, Microsoft à d'autres ambitions pour WSL 2. Il sera par exemple prochainement possible d'installer le Windows Subsystem for Linux avec une seule ligne de commande : wsl.exe --install.

La feuille de route prévoit également le support pour WSL 2 de l'accélération matérielle du GPU et ainsi la possibilité pour des outils Linux d'en tirer parti comme pour du calcul parallèle, l'entraînement de modèles d'IA et de machine learning.

WSL 2 va également avoir droit au support des interfaces graphiques d'applications Linux avec une gestion par défaut. Il ne sera alors plus nécessaire d'avoir recours à un serveur graphique X tiers et pour de meilleures performances.



Pour Microsoft, l'objectif visé est de " permettre d'exécuter des applications Linux avec interface graphique sur le bureau de manière transparente, parallèlement à aux applications Windows. "

Ces évolutions arriveront au fil de cette année et d'abord dans le cadre du programme Windows Insider. Pour la gestion des interfaces graphiques des applications Linux, le calendrier n'est cependant pas encore bien établi.

Bientôt, les développeurs - notamment - ne quitteront plus Windows pour travailler avec des outils Linux ?