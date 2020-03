Windows 10 : le noyau Linux dans WSL2 via Windows Update

La deuxième version de Windows Subsystem for Linux arrive dans la mise à jour printanière de Windows 10. Les mises à jour pour le noyau Linux complet seront distribuées via Windows Update.

Avec la version 2004 de Windows 10 (20H1), une deuxième itération de WSL (Windows Subsystem for Linux) est de la partie. WSL2 s'appuie sur un noyau Linux complet - exécuté dans une machine virtuelle légère basée sur Hyper-V - et non plus une émulation d'API du noyau Linux sur le noyau NT.

Il s'agit donc d'une nouvelle architecture pour cette couche de compatibilité permettant l'exécution native d'outils Linux et de distributions Linux sur Windows 10.

Pour le noyau - ou kernel - Linux complet, les mises à jour seront proposées par le biais de Windows Update. " Nous avons supprimé le noyau Linux de l'image du système d'exploitation Windows et le distribuerons à votre machine via Windows Update, de la même manière que les pilotes tiers sont installés et mis à jour sur votre machine aujourd'hui. "

Selon Microsoft, ce changement va être en mesure d'offrir davantage d'agilité et flexibilité sur les mises à jour du kernel Linux dans WSL2.

Blogged: WSL2 will be generally available in Windows 10, version 2004https://t.co/bHXB14JGIO — Craig Loewen (@craigaloewen) March 13, 2020

Dans un billet de blog, Craig Loewen, chef de projet chez Microsoft qui travaille sur Windows Subsystem for Linux, adresse des remerciements aux distributions partenaires de WSL en citant Canonical, Debian, openSUSE, Kali Linux et Pengwin pour la prise en compte du changement.