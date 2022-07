L'adoption de Windows 11 reprend lentement

Selon les chiffres compilés par AdDuplex au 28 juin 2022, la part de marché de Windows 11 est de 23,1 % sur les PC équipés du système d'exploitation de Microsoft (Windows 10 et Windows 11). À comparer aux 19,7 % avec le précédent relevé pour le mois d'avril.

La progression pour Windows 11 n'est donc pas particulièrement impressionnante, mais elle arrive après plusieurs mois de stagnation.

Les statistiques proviennent d'un échantillon de plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs avec Windows 10 et 11. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex qui est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

Windows 11 se rapproche de Windows 10 21H1

La version 21H2 de Windows 10 conserve la première place avec une part de marché qui progresse de 35 % en avril à 38,2 % en juin. Dans le même temps, la version 21H1 de Windows 10 en deuxième position baisse à 23,9 %.

Ce mouvement est aussi une conséquence de la fin de support pour la version 20H2 de Windows 10 qui est intervenue le 10 mai dernier. Sa part de marché a poursuivi sa chute à 3,8 %.

Selon Microsoft, plus de 1,4 milliard d'appareils actifs par mois fonctionnent avec Windows 10 ou Windows 11.