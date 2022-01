Windows 11 : une amélioration de Alt + Tab et de la voix pour les AirPods d'Apple

Avec la build 22526 de Windows 11 Insider Preview (canal Dev), Microsoft expérimente un nouvel affichage pour l'expérience proposée avec le raccourci Alt + Tab qui permet de passer d'une application ouverte à une autre.

Au lieu d'une interface avec un affichage en mode plein écran, c'est un mode fenêtré auquel ont droit certains Windows Insiders (pas tous). C'est en somme un retour à une apparence similaire à celle des anciennes versions de Windows.

L'effet de floutage s'applique uniquement autour des fenêtres assimilables à des miniatures des applications ouvertes. Il y a une certaine ressemblance avec l'expérience proposée par Apple sur macOS.

Rien ne présage de l'adoption finale du nouveau mode d'affichage testé pour Alt + Tab avec Windows 11. Microsoft indique que cela dépendra des retours et commentaires des Windows Insiders.

Pour les AirPods d'Apple

La build 22526 est également l'occasion d'expérimenter l'indexation d'un plus grand nombre d'emplacements de fichiers afin que la recherche de fichiers importants dans l'Explorateur de fichiers soit plus rapide.

Une autre annonce concerne l'amélioration de la qualité audio pour les appels vocaux avec les produits AirPods d'Apple. Sont cités les AirPods, AirPods Pro et AirPods Max avec l'ajout du support de la parole à large bande lors de leur utilisation. De la voix HD avec une gamme de fréquences plus large pour des appels plus clairs.