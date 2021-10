Windows 11 et CPU AMD : le Patch Tuesday empire la latence du cache L3

Microsoft livre son Patch Tuesday - ou Update Tuesday - du mois d'octobre. Il est le premier pour Windows 11, mais ce ne sont pas les correctifs et mises à jour diffusés dans ce cadre qui vont résoudre les problèmes de performances constatés pour certains processeurs AMD… bien au contraire.

Avec un processeur Ryzen 7 2700X, TechPowerUp rapporte que la latence du cache L3 est passée d'environ 10 ns à 17 ns avec Windows 11. Avec le Patch Tuesday de ce mois, c'est une latence qui est portée à 31,9 ns.

Si les choses semblent donc empirer, il est néanmoins à souligner que cela reste quasiment dans la fourchette haute des soucis évoqués la semaine dernière par AMD, à savoir une latence du cache L3 jusqu'à trois supérieure avec Windows 11.

En conséquence, AMD avait mentionné une baisse des performances de 3 % à 5 % avec des applications affectées, et de 10 % à 15 % avec des jeux utilisés dans l'eSport. C'est via Windows Update qu'une correction doit être apportée. Un patch pourrait arriver la semaine prochaine.

Rappelons que AMD devrait également proposer d'ici la fin du mois une mise à jour logicielle pour résoudre un problème touchant l'UEFI CPPC2 et apparu avec Windows 11.

Avec un impact surtout sensible pour ses processeurs avec plus de 8 cœurs et au-delà de 65 W de TDP, une conséquence est l'impossibilité de planifier certains threads sur le cœur le plus puissant d'un CPU.