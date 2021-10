Windows 11 et applications Android : Microsoft ouvre les vannes

Microsoft débute le test des applications Android sur Windows 11. Il concerne les membres du programme Windows Insider dans le canal Bêta (pas encore le canal Dev) et uniquement aux États-Unis.

L'exécution d'applications Android sur Windows 11 s'appuie sur le Windows Subsystem for Android qui est distribué via le Microsoft Store dans le cadre de l'installation de l'Amazon Appstore - intégré au Microsoft Store - pour la fourniture des applications. Le test se fait avec une cinquantaine d'applications.

Comme le Windows Subsystem for Linux, le Windows Subsystem for Android fonctionne dans une machine virtuelle Hyper-V. Il comprend le noyau Linux et le système d'exploitation Android basé sur AOSP (Android Open Source Project) en version 11. Les Google Play Services sont donc zappés.

Des appareils éligibles peuvent être équipés de puces Intel, AMD et Qualcomm. Microsoft exploite la technologie Intel Bridge afin de traduire les applications Android compilées pour ARM en instructions x86.

À la manière d'applications Windows

Les applications Android sur Windows 11 peuvent être exécutées à côté d'autres applications Windows. Elles sont gérées comme des applications Windows avec par exemple une intégration à la barre des tâches, l'ancrage des fenêtres parmi d'autres éléments. Des notifications d'applications Android pourront être consultées dans l'Action Center, le presse-papiers pourra être partagé entre une application Windows et Android.

Dans l'exemple ci-dessus, Word (Win32) et Pinterest (PWA) côtoient Gimp exécuté avec le Windows Subsystem for Linux et Matchington Mansion exécuté avec le Windows Subsystem for Android.

Microsoft va profiter du test pour ajuster le cas échéant la configuration minimum requise. Cela laisse supposer que des performances ne seront pas toujours à la hauteur attendue sur certains appareils. À voir si le Windows Subsystem for Android sera une alternative crédible à des solutions comme BlueStacks qui évolue.