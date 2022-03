Windows 11 : l'application de montage vidéo proposera un abonnement payant

La dernière build Insider en date de Windows 11 estampillée 22572 propose un nouvel outil natif baptisé Clipchamp, issu du rachat l'année dernière, d'une application Web par Microsoft.

L'idée pour Microsoft est de remplacer Windows Movie Maker et d'intégrer directement un logiciel d'édition vidéo au sein de Windows 11.

La bonne nouvelle est que ClipChamp dispose de plus de fonctionnalités que Movie Maker : son interface se rapproche de celle des outils professionnels proposés sur le marché, tout en restant plus simples de prise en main. Il est possible de réaliser des découpages de vidéo, de séparer les pistes audio et vidéo, de réaliser de nouveaux arrangements, ajouts d'effets de transition ou d'affinage de l'image, textes animés, animations diverses, superposition de vidéo... OneDrive est également intégré à l'application pour travailler directement avec des fichiers stockés dans le Cloud ou les y stocker .

ClipChamp propose également une base de données assez fournie de contenus audio et vidéo, ainsi que d'images libres de droits...

Malheureusement, si l'intégration native dans Windows 11 est bien prévue, Microsoft n'a pourtant pas prévu d'offrir réellement son logiciel. De base, il ne sera possible d'exporter ses vidéos qu'en 480p. Pour accéder aux définitions supérieures, il faudra mettre la main à la poche : 9$ par mois pour des contenus 720p et 19$ par mois pour du 1080. Une offre à 39$ /mois propose également des options de stockage illimitées.

Avec le déploiement gratuit de Windows 11, il fallait s'attendre à voir Microsoft trouver de nouvelles sources de revenus... Quant aux tarifs et aux bridages proposés ici, ils semblent être bien éloignés de la réalité du marché...