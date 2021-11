Windows 11 : un bug avec l'affichage du niveau de batterie

Windows 11 connait quelques problèmes depuis son lancement avec des bugs plus ou moins dérangeants. Le dernier découvert concerne l'affichage du niveau de batterie sur les PC portables.

Windows 11 multiplie les bugs depuis sa mise à disposition au public, mais tous ne sont pas forcément très gênants, c'est le cas d'un bug qui touche l'affichage du niveau de batterie restant.

Le bug en question n'apparait que sur les PC portables et entraine un affichage de batterie dépassant les 100%. En clair certains utilisateurs ont eu l'étonnement de voir que leur appareil disposait de 104% ou 115% de batterie après l'avoir pleinement rechargé.

Il n'y a pas de problème physique avec la batterie des appareils et c'est simplement l'affichage qui pose problème avec des données faussées. Le bug ne concernerait que les utilisateurs du programme Insider abonnés au canal Développeur de Windows 11.

Le bug peut toutefois se révéler gênant puisque la consommation de la batterie suit alors son cours non plus sur 100 mais sur 115%, avec une dégradation qui apparait logiquement plus rapide qu'habituellement. Il convient donc aux utilisateurs frappés par le problème de s'adapter en fonction.