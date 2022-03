Windows 11 intégrera une application Clipchamp pour l'édition vidéo

Une nouvelle application sera préinstallée avec Windows 11. Il s'agit d'une application pour l'édition vidéo dénommée Clipchamp. Cette intégration fait suite au rachat par Microsoft l'année dernière de la start-up australienne spécialisée dans le montage vidéo en ligne.

À l'époque, Microsoft avait annoncé l'intégration de la technologie de Clipchamp dans Microsoft 365 (anciennement Office 365) pour les particuliers et les entreprises. Finalement, il y aura également une intégration dans Windows 11.

" L'approche technique de Clipchamp consiste à combiner la simplicité d'une application web avec la capacité de traiter la vidéo en utilisant toute la puissance de calcul d'un PC avec l'accélération du GPU, ce qui était auparavant limité aux applications vidéo traditionnelles ", avait déclaré Microsoft.

Une autre application inbox

Pour Windows 11, le groupe de Redmond souligne une application Clipchamp avec tous les outils de base pour l'édition vidéo, ainsi que des transitions et le texte animé. Pour la capture en temps réel, des enregistreurs d'écran et de webcam sont à disposition. L'élément phare mis en avant est la timeline à la manière d'applications professionnelles du domaine.

Microsoft a par ailleurs implémenté un générateur de synthèse vocale (texte vers voix) s'appuyant sur Azure et prenant en charge plus de 70 langues. Pour le stockage cloud des fichiers, OneDrive est évidemment de la partie. À noter toutefois que certaines possibilités demeureront payantes, en plus de l'accès à une bibliothèque de contenus (vidéos, audio, images) à ajouter aux clips.

Clipchamp ne sera pas la seule nouvelle application dite inbox dans Windows 11, avec aussi la préinstallation de l'application Microsoft Family Safety (contrôle parental), mais uniquement pour l'édition Home de Windows 11.