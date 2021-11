Windows 11 : Microsoft accélère le rythme de déploiement

Microsoft ouvre plus amplement les vannes pour le déploiement de Windows 11 sur des appareils Windows 10 éligibles.

Microsoft se dit satisfait de l'expérience et des retours concernant le déploiement de Windows 11, et décide en conséquence de changer de braquet. Un rythme de déploiement de Windows 11 qui sera donc plus rapide qu'initialement prévu.

La principale traduction de ce changement de rythme est une disponibilité de la mise à niveau élargie à davantage d'appareils Windows 10 éligibles. En particulier, des appareils Windows 10 avec la version 2004 ou ultérieure ayant installé la mise à jour de sécurité du 14 septembre 2021 ou plus.

Le coup d'envoi officiel pour Windows 11 a été donné par le groupe de Redmond le 5 octobre dernier.

PC Health Check installé automatiquement

Depuis peu et dans le cadre d'une mise à jour via Windows Update, Microsoft force l'installation de son application de Contrôle d'intégrité du PC. Elle était auparavant à la discrétion de l'utilisateur.

Sur Windows 10, cette application permet notamment de vérifier si un PC répond à la configuration requise pour accueillir Windows 11. À noter que l'application peut être désinstallée… mais elle risque d'être réinstallée à la prochaine vérification pour des mises à jour.

Si le rythme de déploiement de Windows 11 s'accélère, Microsoft reste pour le moment sur une échéance à mi-2022 afin de proposer la mise à niveau sur tous les appareils Windows 10 éligibles.