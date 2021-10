Windows 11 Famille : il est possible de contourner l'identification par compte Microsoft

Microsoft ne perd pas une occasion de forcer les utilisateurs à créer un compte sur son propre service. Windows 11 est ainsi une occasion rêvée de forcer la création de comptes Microsoft auprès de tous ceux qui souhaiteraient installer l'OS, car, évidemment, il est demandé aux utilisateurs de renseigner leur compte au moment d'installer le système sans quoi le processus s'arrête.

La marque avance des questions pratiques et de sécurité : lier sa licence Windows 11 à un compte Microsoft permet de bénéficier d'une sauvegarde Cloud et de récupérer plus facilement sa licence en cas de problème sur la machine. La pratique était déjà en place sous Windows 10 et n'avait pas fait que des heureux.

Avec la version Famille de Windows 11, l'utilisateur a obligatoirement besoin d'accéder à Internet pendant l'installation. L'option d'installation et de validation hors ligne n'est accessible que sur la version Pro, il n'est donc en théorie pas possible d'échapper à la fenêtre qui invite à renseigner son compte Microsoft.

Une parade existe toutefois et nécessite un peu de bricolage : il faut tout d'abord couper sa connexion à Internet soit en désactivant le WiFi soit en retirant câble Ethernet, ou en désactivant temporairement la carte réseau de sa machine.

Ensuite, l'astuce consiste à cliquer sur Retour lors de l'installation sur la fenêtre qui demande de se connecter à un compte Microsoft. Le logiciel d'installation va repérer un problème et proposera alors de se connecter avec un compte hors connexion, il suffira ensuite de renseigner les cases.