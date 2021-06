Windows 11 : gratuit, à condition que votre PC soit compatible

Microsoft a tenu un double discours lors de la présentation de Windows 11, assurant d'un côté que l'OS sera accessible gratuitement pour tous les détenteurs d'une précédente version de Windows, et en relativisant d'autre part en évoquant des changements majeurs dans le système impliquant des prérequis matériels.

Les utilisateurs de Windows 7, 8 et 10 auront ainsi l'opportunité de basculer gratuitement vers Windows 11 au gré d'une simple mise à jour, comme c'était le cas entre Windows 8 et Windows 10.

Néanmoins, les changements opérés au sein de l'OS imposent une nouvelle configuration minimale pour tourner. Il faudra ainsi disposer d'un processeur 64 bits, d'au moins 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté processeur, tous ne seront pas compatibles et ça se complique... Chez Intel, la compatibilité est assurée à partir de la 8e génération de processeurs et suivantes, ainsi que les Xeon Skylake, Cascade Lake, Cooper Lake et Ice Lake. Chez AMD il faudra au moins disposer d'un Ryzen 2000 et suivants, ainsi que Threadripper 2000 et suivants, ou Threadripper Pro 3000, Epyc 2nd gen et suivant.

Microsoft nuance en indiquant que Windows 11 supportera les processeurs plus anciens, mais qu'il faudra s'attendre à des performances amoindries...