Avoir un aperçu de Windows 11 dans le navigateur

Un petit avant-goût de l'interface de Windows 11 sans rien télécharger ou installer. C'est ce que propose dans le navigateur un projet Windows 11 in React.

Avec pour objectif de reproduire l'expérience de Windows 11 sur le bureau de l'ordinateur en s'appuyant sur des technologies web comme React (bibliothèque JavaScript pour des interfaces utilisateur), CSS et JavaScript, le projet open source Windows 11 in React a pour la première fois été annoncé le mois dernier.

Le projet est porté par un développeur qui se présente sous l'identité de Blue Edge et a commencé à faire plus amplement parler de lui depuis quelques jours.

Directement dans le navigateur web et donc sans rien devoir installer, il est possible d'avoir un aperçu de l'interface et de quelques aspects du nouveau système d'exploitation Windows actuellement en version bêta pour les Windows Insiders.

Il s'agit donc essentiellement d'une sorte d'avant-goût avec quelques lenteurs que cela implique et un niveau d'interaction minimum, sachant néanmoins que le projet a pour vocation d'évoluer avec de plus en plus d'éléments de Windows 11 de la partie. À essayer ici.