Windows 11 rend pénible le changement du navigateur par défaut

Dans un article, The Verge met en avant le petit chemin de croix avec la version bêta actuelle de Windows 11 quand il s'agit de modifier le navigateur web par défaut, en délogeant Microsoft Edge de ce poste. Les choses sont devenues un tantinet plus pénibles que pour Windows 10.

Après l'installation d'un nouveau navigateur et l'ouverture d'un lien web pour la première fois, il ne faut pas omettre dans une fenêtre de cocher une case pour toujours utiliser l'application. Sans quoi, il n'y a pas de rappel par Windows 11 et le changement de l'application par défaut dans les paramètres devient tortueux.

Le cas échéant, il faudra définir le navigateur par défaut pour plusieurs types de fichiers ou types de liens. Sont listés .htm, .html, .pdf, .shtml, .svg, .webp, .xht, .xhtml, FTP, HTTP et HTTPS. Une opération qui ne pourra pas se faire d'un seul clic global, mais au cas par cas.

Passe encore pour certains types de fichiers, mais c'est tout de même plus étonnant d'aller jusqu'à faire la distinction entre .htm et .html, ou encore HTTP et HTTPS pour le choix de l'application par défaut. Qui plus est, avant de procéder à la bascule, un message enjoint à essayer Microsoft Edge présenté comme rapide, sécurisé et conçu pour Windows 11.

The Verge note toutefois que contrairement à d'autres navigateurs, Firefox parvient à définir les paramètres par défaut sans envoyer les utilisateurs vers la section des applications par défaut de Windows 11. Ce n'est pas le cas de Google Chrome par exemple.

Pour autant, Selena Deckelmann, vice-présidente pour Firefox, déclare : " Nous sommes de plus en plus inquiets de cette tendance sur Windows. Depuis Windows 10, les utilisateurs ont dû prendre des mesures supplémentaires et inutiles pour définir et conserver les paramètres de leur navigateur par défaut. Ces obstacles sont au mieux déroutants et semblent conçus pour saper le choix d'un utilisateur pour un navigateur non-Microsoft. "

À voir si dans Windows 11 qui est encore en préversion, les choses vont évoluer avant sa disponibilité en version finale.

N.B. : Il est aussi possible dans Windows 10 de choisir les applications par défaut par type de fichier.