Windows 11 : Microsoft exclut les PC non supportés du programme de test

Fin juin, Microsoft avait indiqué que tous les Windows Insiders ayant déjà installé des builds du canal Dev sur leur PC pourront installer des builds de Windows 11 Insider Preview, même si leur PC ne répond pas à la configuration matérielle minimale requise.

Il était convenu que cela ne durerait pas à l'approche de la disponibilité générale de Windows 11 dont la date de publication vient d'être officialisée au 5 octobre prochain. Le moment fatidique semble être arrivé.

Dans un message envoyé à des Windows Insiders du canal Dev et Beta via Windows Update, Microsoft écrit :

" Votre PC ne répond pas à la configuration matérielle minimale requise pour Windows 11. Votre appareil n'est pas éligible pour participer au programme Windows Insider sur Windows 11. Veuillez installer Windows 10 pour participer au programme Windows Insider dans le canal Release Preview. "

Pas une surprise mais une déception

La déception peut donc être de mise pour des Windows Insiders concernés qui espéraient peut-être passer entre les gouttes, voire une inflexion de la position initiale de Microsoft. Peine perdue et sans doute nouveau motif de mécontentement.

We communicated this would be the case back via this blog post on June 24th here: https://t.co/rTIRMSHJHD https://t.co/7cvXHQ65nF — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) September 1, 2021

La configuration minimale requise pour Windows 11 est un processeur 1 GHz 64-bit avec 2 cœurs ou SoC, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI et démarrage sécurisé, module de plateforme sécurisée TPM en version 2.0, carte graphique compatible avec DirectX 12, écran 720p de plus de 9 pouces. Hormis TPM 2.0, les principaux obstacles sont une liste de processeurs AMD et Intel (ou Qualcomm) qui exclut des composants relativement récents.

Avec des images ISO et l'outil Media Creation Tool pour la création de supports Windows 11, il sera possible d'installer le nouveau système d'exploitation sur n'importe quel PC avec un processeur 1 GHz (64-bit) avec deux cœurs ou plus, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une puce TPM 1.2. Par contre, ce sera un état non supporté sans les mises à jour via Windows Update, même pour la sécurité.