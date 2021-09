Windows 11 : Microsoft lance un premier spot publicitaire

Microsoft peaufine actuellement Windows 11 pour sa sortie programmée le 5 octobre prochain, et la marque a suffisamment d'assurance pour lancer un premier spot publicitaire.

Windows 11 sort dans moins d'un mois et Microsoft compte bien le faire savoir au monde entier. C'est ainsi que la marque diffuse déjà une première publicité pour son nouvel OS.

Et Microsoft vise large en mettant en avant, dès les quelques premières secondes de la vidéo, le célèbre Master chief et l'environnement Xbox qui seront plus ancrés que jamais dans son système. Communication, productivité, tout est présenté rapidement dans une vidéo assez réussie.

Rappelons que Windows 11 sera proposé dès le 5 octobre et gratuitement à la plupart des utilisateurs, mais seulement auprès de certains appareils dans un premier temps, notamment les appareils neufs. Les mises à jour gratuites de Windows 10 à 11 suivront en début d'année prochaine.