Windows 11 : Microsoft plus souple avec les prérequis mais...

Face à la gronde des utilisateurs, Microsoft révise sa stratégie autour des prérequis de Windows 11 et annonce un peu plus de souplesse.

Depuis l'annonce de Windows 11, un sujet fait débat : la configuration nécessaire pour installer le prochain système de Microsoft.

Dans un premier temps, Microsoft évoquait une configuration minimale impliquant un processeur dual core 64 bit 1 Ghz, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, UEFI, Secure Boot et surtout présence d'une puce TPM 2.0.

Rapidement, des bidouilleurs ont réussi à bricoler la base de registres de W11 pour permettre une installation sur les machines ne disposant pas de TPM 2.0. Manipulation ciblée par Microsoft qui expliquait il y a quelques semaines qu'elle serait bloquée pour la version définitive de Windows 11.

Finalement, la gronde des utilisateurs a eu raison des choix de Microsoft qui explique désormais qu'il sera possible d'installer Windows 11 même sur les ordinateurs ne répondant pas aux prérequis avancés. Mais comme rien n'est jamais simple chez Microsoft, la situation n'est pas totalement claire...

Ainsi, l'ISO officielle de Windows 11 ne devrait pas bloquer le processus d'installation sur les machines ne répondant pas aux critères minimums. Même les PC ne disposant pas de TPM 2 activé ou avec un processeur trop ancien pourront donc installer l'OS.

Pour profiter de cela, il faudra toutefois passer par l'outil de téléchargement de l'ISO et de création de clés USB d'installation. Le module Windows Update devrait verrouiller l'installation de W11 sur les machines ne répondant pas aux critères évoqués.

Malheureusement, via cette installation il se pourrait que Microsoft fasse le distinguo entre les PC qui ne suivent pas les recommandations et les autres. Ainsi, ces PC pourraient ne pas être éligibles aux mises à jour de sécurité et autres améliorations diffusées via le live Update.

Pas certain donc que dans ces conditions l'installation de Windows 11 sur ces PC soit une bonne idée... Reste à savoir quelle position définitive prendra Microsoft sur le sujet.