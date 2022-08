Windows 11 : le nouvel explorateur de fichiers est là

Microsoft en parlait depuis des mois sans que rien ne sorte, finalement le nouvel explorateur de fichiers de Windows 11 s'est invité dans la dernière mise à jour diffusée auprès des Insiders.

Il faut accéder à la Build 25174 pour découvrir ainsi un nouvel explorateur de fichiers repensé pour d'une part mieux s'intégrer visuellement avec les codes de Windows 11 mais également accéder à des fonctionnalités avancées.

Microsoft a ainsi modernisé son explorateur pour le rendre plus pratique et permettre de naviguer avec plus d'aisance au sein des dossiers. En coulisses, l'explorateur a été largement optimisé pour ne plus consommer autant de RAM que par le passé.

En façade, on retrouve un système d'onglets qui permettent de multiplier les pages sans multiplier les fenêtres, ce qui devrait faciliter la navigation et accélérer la navigation sans avoir à passer par l'arborescence des disques.

L'accès rapide permet d'épingler des dossiers et fichiers fréquemment utilisés alors que les fichiers épinglés sont désormais baptisés Favoris.

La commande Shift + Clic droit permet d'afficher plus d'options dans un menu contextuel. Toujours dans une volonté de mettre en avant ses services, on retrouve une intégration plus poussée de OneDrive, le stockage dans le Cloud de Microsoft.

Le nouvel explorateur de fichiers devrait s'inviter dans la version stable de Windows au fil de la mise à jour d'octobre prochain.