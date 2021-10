Windows 11 : un outil pour contourner le check TPM

La résistance s'organise chez les détenteurs d'anciennes configurations PC qui souhaitent accéder à Windows 11 sans répondre aux prérequis. Et désormais un outil permet de contourner la vérification liée à la puce de sécurité TPM.

Microsoft a créé une vive polémique en imposant des prérequis pour l'installation de Windows 11. C'est notamment la vérification de la présence d'une puce TPM 2.0 qui pose problème et laisse ainsi sur la touche les PC les plus anciens.

L'éditeur a assoupli ses conditions et permettra bien d'installer Windows 11 sur des PC non supportés, mais prévient que les mises à jour ne seront pas assurées et que certains problèmes de compatibilité pourraient intervenir.

Pour profiter de Windows 11 de façon optimale, il faudra donc disposer d'une puce TPM 2.0, du Secure Boot, ainsi que d'un CPU officiellement supporté (de moins de 3 ans pour résumer vaguement).

Un développeur surnommé AveYo a toutefois mis au point un logiciel qui permet de contourner ces restrictions. Intégré à MediaCrationTool, il permet de créer des images d'installation de Windows 11 tout en retirant certains composants d'analyse, et permet ainsi d'installer l'OS sans avoir de notification concernant les incompatibilités liées au manque de matériel.

Reste à savoir si une version de Windows 11 installée de la sorte permettra d'accéder à Windows Update. Il semblerait que les premiers tests portent leurs fruits puisqu'il a été possible de mettre à jour une machine virtuelle depuis la Build 22449 vers la Build 22463 malgré un matériel normalement non supporté.