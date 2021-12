Windows 11 : Microsoft dépouille le Panneau de configuration

Pour désinstaller une application ou une mise à jour cumulative sur Windows 11, ce ne sera plus par l'intermédiaire du Panneau de configuration.

Timidement avec Windows 10 et un peu plus franchement avec Windows 11, Microsoft poursuit ses efforts visant à transférer les paramètres du Panneau de configuration dans l'application Paramètres plus moderne. Une initiative qui entre également dans le cadre d'un toilettage du code.

La mort du Panneau de configuration n'est pas encore actée, mais avec la build 22553 de la préversion de Windows 11 (canal Dev), du changement intervient une nouvelle fois.

Dans le Panneau de configuration, le lien pour les Programmes et Fonctionnalités ouvre désormais Paramètres et pour les applications installées. Il s'agit donc du lien vers la page permettant de désinstaller ou modifier des programmes sur le PC.

Par ailleurs, la désinstallation des mises à jour (pour les mises à jour cumulatives et autres) du Panneau de configuration a été déplacée vers une nouvelle page de Paramètres (Windows Update et Historique des mises à jour).

Très lentement, le transfert de tous les éléments du Panneau de configuration vers les Paramètres prend forme. Microsoft ne donne toutefois pas de calendrier à ce sujet.