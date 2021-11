Windows 11 sur 5 % des PC Windows 10 et 11

Trois semaines après sa publication en version finale, la part d'utilisation de Windows 11 atteint 5 % sur les PC équipés de Windows 10 et 11.

D'après les chiffres compilés par AdDuplex au 26 octobre 2021, la part d'utilisation de Windows 11 est de plus de 5 % sur les PC équipés de Windows 10 et 11. Un taux qui tient aussi compte de la version de Windows 11 pour les membres du programme Windows Insider. Sans quoi, il est à 4,8 %.

Les statistiques proviennent d'un échantillon de près de 60 000 ordinateurs avec Windows 10 et 11. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex qui est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

Cette présence de Windows 11 a été obtenue en l'espace de trois semaines après la publication de la version stable (ou finale) du système d'exploitation. En rappelant que pour le déploiement voulu progressif de Windows 11, Microsoft prévoit que tous les appareils éligibles se verront offrir la mise à niveau gratuite d'ici mi-2022.

" Plus de 90 % des PC Windows 10 / 11 sont maintenant sur des versions 2020-2021 de Windows ", souligne par ailleurs AdDuplex.