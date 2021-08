Windows 11 donne de premiers signes de vie

Encore en préversion pour les membres du programme Windows Insider et depuis peu en bêta, le système d'exploitation Windows 11 a fait une première apparition dans les chiffres compilés par AdDuplex au 26 juillet dernier.

Les statistiques publiées émanent d'un échantillon de 60 000 PC fonctionnant avec le système d'exploitation Windows 10 et Windows 11. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex qui est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

La part d'utilisation de la version 20H2 de Windows 10 descend à 36 % et celle de la version 21H1 dépasse 26 %. En rappelant que ces deux versions sont très proches, tout comme pour la version 2004. Pour Windows 11, la part d'utilisation avoisine 1 %. C'est loin d'être négligeable concernant une version pour les Windows Insiders.

Dans son rapport, AdDuplex note que les versions 2020-21 de Windows 10 sont désormais sur plus de 88 % des PC.