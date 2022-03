Windows 11 sur presque 20 % des PC

D'après les chiffres compilés par AdDuplex au 27 février 2022, la part d'utilisation de Windows 11 est proche de 20 % sur les PC équipés du système d'exploitation de Microsoft.

Les statistiques émanent d'un échantillon de l'ordre de 60 000 ordinateurs avec Windows 10 et 11. Les données ont été recueillies via 5 000 applications exécutant le SDK d'AdDuplex qui est une régie publicitaire spécialisée dans les applications et jeux du Microsoft Store.

En l'espace d'un mois, la part d'utilisation de Windows 11 est passée de 16,1 % à 19,3 % (et 19,6 % en tenant compte des builds Windows 11 Insiders). Dans le même temps, la version 21H2 de Windows 10 a fortement progressé 12,1 % à 21 %.

La version 21H1 de Windows 10 demeure encore la plus utilisée avec 27,5 % contre 28,6 % un mois auparavant.

À noter que les chiffres d'AdDuplex sont un peu plus favorables à Windows 11 que ne le sont ceux de la plateforme de jeu vidéo Steam de Valve. Le parc d'appareils n'est pas le même avec Steam qui prend en compte davantage de versions de Windows, ainsi que macOS et Linux.

Contrairement à ses habitudes, AdDuplex ne commente pas les chiffres et a recours à du bleu et du jaune dans son diagramme pour apporter son soutien à l'Ukraine. Le siège d'AdDuplex est à Vilnius en Lituanie.