Windows 11 : Microsoft évoque l'amélioration des performances

Pour Windows 11, Microsoft promet aussi des performances à la hausse par rapport à Windows 10 et avec diverses optimisations.

Sur la chaîne YouTube du groupe de Redmond intitulée Microsoft Mechanics, Steve Dispensa - vice-président de Microsoft pour la Windows Management Team - parle notamment dans une vidéo de l'amélioration des performances avec Windows 11.

Sous le capot, il explique qu'un gros travail a été effectué sur la gestion de la mémoire afin de privilégier les fenêtres des applications en cours d'exécution au premier plan, de sorte qu'elles bénéficient en priorité de davantage de puissance CPU et ressources système.

Ainsi, ce sont des applications plus réactives et même si l'utilisation du CPU est importante, le lancement de nouvelles applications se fait sans lag en raison de cette priorisation du premier plan. Elle concerne également le shell du système d'exploitation lui-même (l'interface), le navigateur et les onglets ouverts dans Windows 11.

Steve Dispensa souligne aussi la fonctionnalité de mise en veille des onglets dans Microsoft Edge après un certain laps de temps d'inactivité afin d'économiser des ressources. Ce n'est toutefois pas une nouveauté propre à Windows 11, mais un élément supplémentaire pour les optimisations globales qui ont une influence positive sur l'autonomie de batterie.

Pour la sortie de veille, le responsable de Microsoft déclare que pour la plupart des utilisateurs, elle paraîtra quasiment instantanée grâce à une optimisation des appels aux composants matériels devant être mis sous tension pour une meilleure gestion globale de la mémoire, et la priorité aux processus légers les plus nécessaires. La sortie de veille serait optimisée de 25 %, avec dans le même temps un moindre recours à la veille prolongée.

Sans oublier une empreinte disque réduite

Avec des optimisations de code, l'authentification Windows Hello serait 30 % plus rapide. Steve Dispensa indique en outre que l'empreinte disque de Windows 11 a été réduite, notamment grâce à l'utilisation de davantage de technologies de compression. Sans compter un ménage concernant certaines applications préinstallées.

Dans un autre registre, il est rappelé que les mises à jour pour Windows 11 devraient être 40 % plus petites, notamment en ne téléchargeant que les fichiers nécessaires depuis les serveurs de Microsoft.

" Quand une mise à jour en ligne est proposée à une machine Windows 11, le processus compare ce qui est déjà disponible sur l'ordinateur et ne récupère que les éléments nécessaires depuis l'emplacement de la source de la mise à jour. "

Au passage, il y aura bel et bien une seule mise à jour de fonctionnalité par an pour Windows 11.