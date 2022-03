Windows 11 (Insider) : Microsoft désactive la pub dans l'Explorateur de fichiers

Le test de la publicité dans l'Explorateur de fichiers avec la dernière build de Windows 11 (Insider) tourne court. Microsoft indique avoir désactivé la bannière qui faisait le promotion de ses propres produits - comme l'extension Microsoft Editor - et fournit une explication alambiquée.

" Il s'agissait d'une bannière expérimentale qui n'était pas destinée à être publiée à l'extérieur et qui a été désactivée ", a indiqué Brandon LeBlanc, Senior Program Manager chez Microsoft. Ce serait donc une erreur… ou un test qui n'avait pas vocation à être rendu public pour le moment ?

Malgré cette erreur, le fait est que Microsoft a bel et bien envisagé d'évaluer la pertinence de la publicité dans l'Explorateur de fichiers. Ce ne serait du reste pas une première en la matière, avec déjà une tentative par le passé via des notifications et suggestions concernant des options d'abonnement OneDrive.

Une erreur qui ne se reproduira pas ?

À n'en pas douter, ce type d'initiative fera face à une fronde d'utilisateurs, sauf avec un caractère optionnel et une possibilité simple de désactivation.

Soulignons néanmoins que la pratique de faire la promotion de ses propres produits ou services n'est pas l'apanage de Microsoft. C'est toutefois peut-être plus dérangeant au sein même d'un système d'exploitation, et via un élément central et emblématique comme l'Explorateur de fichiers de Windows.