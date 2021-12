Windows 11 ralentit les HDD et SSD

Microsoft confirme qu'un problème découvert depuis la phase de bêta de Windows 11 perdure aujourd'hui dans la version commerciale de l'OS. Un bug qui entraine des ralentissements que l'on soit équipé d'un disque dur mécanique ou d'un SSD.

Cela fait quelques jours que les utilisateurs pointent du doigt des ralentissements sur Windows 11 qu'ils n'avaient pas sous Windows 10, localisés au niveau de leur solution de stockage, qu'il s'agisse de HDD ou SSD. Cela se manifeste par un temps de démarrage plus long, des vitesses en lecture et écriture plus faibles... Le constat ne se fait pas forcément dans les tâches du quotidien, mais plutôt lors du traitement de tâches lourdes comme des transferts de fichier ou l'installation d'applications volumineuses.

Le problème est pourtant connu de longue date et même corrigé dans la mise à jour optionnelle KB5007362 diffusée en novembre dernier. Microsoft précise qu'il s'agit d'un bug concernant le nombre d'actions nécessaires à chaque opération d'écriture lorsque le journal USN est activé (principalement pour les disques C:)

Pour résoudre le problème, il suffit donc de télécharger la mise à jour en question ou d'attendre son intégration dans le patch tuesday de décembre.