Windows 11 et Ryzen : Microsoft et AMD publient leurs correctifs pour les performances

Via Windows Update, Microsoft diffuse une mise à jour KB5006746 qui corrige plusieurs problèmes dont celui de latence pour le cache L3 de processeurs AMD Ryzen. AMD avait évoqué une baisse des performances de 3 % à 5 % avec des applications affectées, et de 10 % à 15 % avec des jeux d'eSport.

Avec un processeur Ryzen 7 2700X, TechPowerUp a pu constater que le correctif permet de ramener à 10 ns la latence. Elle était passée à 17 ns sur Windows 11, puis à près de 32 ns avec le dernier Patch Tuesday (ou Update Tuesday) de Microsoft.

De son côté, AMD publie un pilote chipset en version 3.10.08.506 pour corriger le problème UEFI CPPC2 avec un impact sur l'ordonnancement de certains threads sur le cœur le plus puissant d'un CPU. La technologie Collaborative Power and Performance Control 2 est en rapport avec la sélection de la vitesse d'horloge dans la norme UEFI, et pour la configuration et la gestion de l'énergie.

AMD avait souligné un souci qui touchait en particulier les processeurs avec plus de 8 cœurs et au-delà de 65 W d'enveloppe thermique TDP.

" AMD a vérifié que les performances et le comportement des processeurs compatibles fonctionnement comme prévu sur Windows 11 après l'installation de ces mises à jour. AMD et Microsoft recommandent aux utilisateurs de les installer rapidement sur les systèmes concernés ", peut-on lire dans un article d'AMD avec des détails supplémentaires.