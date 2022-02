Steam : Windows 11 est en belle progression

D'après le dernier rapport mensuel de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve, l'adoption de Windows 11 sur les machines des utilisateurs gagne du terrain et concerne plus de 13,5 % des configurations. C'est une progression de 3,41 % sur un mois pour ce système d'exploitation officiellement lancé en octobre.

Avec plus de 77,8 %, la position de leader de Windows 10 n'est pas remise en cause à ce stade, mais la tendance est évidemment à la baisse pour ce système d'exploitation dont le support s'arrêtera en 2025. Ce dernier point n'est pas forcément un critère décisif puisque Windows 7 est sur la troisième marche du podium en représentant un peu moins de 4 % des joueurs.

À noter que macOS est à presque 2,8 % et quasiment 1,1 % pour Linux. Cela reste devant Windows 8.1 qui chute à 0,7 %.

On peut penser qu'un public de joueurs est plus susceptible que la moyenne de disposer de machines modernes et de renouveler plus fréquemment le matériel. De quoi alors contourner quelques obstacles de Microsoft pour la une mise à niveau vers Windows 11.

Reste cependant que c'est encore la GeForce GTX 1060 de Nvidia qui conserve la tête comme solution graphique la plus populaire avec 7,5 %. Elle est fréquemment associée avec des processeurs Intel dont l'ancienneté ne permet pas l'upgrade vers Windows 11. Globalement, Nvidia domine les débats en matière de GPU avec 75,4 %.