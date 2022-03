Windows 11 est à presque 16 % sur Steam

D'après le dernier rapport mensuel de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve, Windows 11 sur les appareils des utilisateurs concerne 15,6 % des configurations. La progression pour ce système d'exploitation lancé en octobre est de 2 % sur un mois.

Avec une baisse de 2,1 % sur le mois de février et pour pour un peu moins de 76 % des ordinateurs, Windows 10 reste largement en tête. Malgré une fin de support de longue date, Windows 7 continue de faire de la résistance avec quasiment 4,3 %.

macOS est à 2,6 % et Linux demeure encore légèrement au-dessus de 1 %. Windows 8.1 est loin d'opposer la même résistance que Windows 7 et tombe à 0,6 %.

Les configurations les plus populaires parmi les utilisateurs de Steam sont avec processeur Intel (69 %) et carte graphique Nvidia (76 %). Pour la réalité virtuelle et les joueurs sur Steam équipés d'un casque, l'Oculus Quest 2 - ou Meta Quest 2 - domine avec 47 %.